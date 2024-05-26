宜蘭綠舞飯店春夏線上旅展 最低41折 大回饋

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不用出國就能輕鬆度過精采旅程！宜蘭綠舞國際觀光飯店於即日起至6月11日推出「春夏線上旅展」，以最低41折回饋旅人，享舒適住宿體驗及園區豐富日式活動，且祭出限量100台黑RURU露營車一泊三食只要9,999元。

凡購買住宿券贈送換穿經典浴衣或大正浪漫體驗、萌寵餵食、免費入園黑RURU CAFE觀賞可愛瓦萊黑鼻羊及熊貓羊，周一至周四入住每房加贈兩位和菓子或抹茶體驗二選一；豪華庭園及湖畔Villa住宿券二人免費入住，享日式體驗4選2，贈送9,752元好禮。首度開賣烤肉盛宴餐券一組四人份，還有雙廳共用餐券、園區一日遊及會員優惠。

兩人出遊首推玥雙人客房一泊二食只要5,988元，一泊三食7,388元；家庭親子或好友出遊必選嵐四人客房，每人最低2,197元即可入住。在蝶舞咖啡廳享用早餐，一泊三食可選西式自助餐或主廚定制當季會席及美妙宵夜時光。

黑RURU露營車一泊三食限量販售100台只要9,999元。旅展必搶豪華湖畔Villa祭獨家優惠再加贈二人免費入住，六人包棟每人4,781元起，再贈近萬元體驗禮。豪華庭園或豪華湖畔Villa住宿券加購「烤肉盛宴餐券」享專人BBQ服務。服務專線：（03）960-3808。