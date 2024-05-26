花蓮力麗華美達安可酒店 啟動觀光振興方案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

位於花蓮市中心林森路的花蓮力麗華美達安可酒店，是溫德姆酒店集團在台灣的首家酒店，這座由力麗觀光打造的多元體驗酒店，結合了「RELAXATION．WORK．FUN」的理念，為遊客提供了獨特的文藝氛圍和卓越的服務體驗。近期更推出多項「安心住房專案」，讓遊客盡情體驗花蓮山水之美，享受安心旅程。

花蓮力麗華美達安可酒店秉持著創造難忘回憶的初心，攜手郭子究文化藝術基金會，將大廳和咖啡廳打造成為充滿人文氣息的「安可藝廊」，這裡展出了畫作、紙雕和浮木雕刻等文創作品，充分體現了後山「樂活」與「慢活」的生活方式，酒店也在花蓮縣特色旅宿認證計畫的協助下，榮獲「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善運動賽事旅宿認證」及「KLS親善Long Stay旅宿認證」等3項國際認證，吸引了更多國內外旅客前來。

近期花蓮力麗華美達安可酒店經過全面檢查，搭上行政院的花蓮觀光振興方案，此外，台灣好行、觀光巴士、台鐵Taiwan Pass等交通工具也提供多項優惠。國民旅遊卡即日起至年底，在花蓮當地消費8,000元，可享最高16,000元補助。力麗觀光粉絲專頁：https://www.facebook.com/lealeahotel/events/。