台股不斷創下新高紀錄，周線連五紅，氣勢如虹。上周國際市場並不理想，而台海也並不平靜，台股卻是獨善其身，周線上漲306點，收在21,565點，成交量也持續暴增，此主種現象符合了「巳月」是一年中氣場最為理想的月份，財源生財熱絡非凡。而上周的走勢也和【雷地豫】卦象訊息吻合，那就是「蓄勢待發」。

時序進入5月的最後一周。季節時序則依舊在一年中氣場最好的巳月，同時也是【澤雷隨】卦象屬於多方領域的位置。值得一提的是，隨著木星的轉移，新的一年開始了，那就是雙子年，由於磁場十分理想，因此最容易出現短線活絡的場面。

【山風蠱】是台股5月投資求財卦象，這是個不理想的卦象，代表腐敗，不過由於卦象中的氣數流動，反而出現了向上翻揚的走勢。

【風地觀】是台股6月投資求財卦象，這一卦說的是觀察、觀看，對於事務的執行而言，代表的是順勢而為且戰且走。對於投資求財而言，也是如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢雖然不明顯，不過卻依舊提供了向上挺升的氣勢，這個時候的【風地觀】雖然容易以橫向發展居多，不過指數表現還是值得期待。

【風天小畜】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的依舊是蓄勢待發，雖然氣勢不及【雷地豫】，不過大盤的方向沒有改變。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中的多方氣勢明顯，不過卻因為後繼力道明顯不足，因此這一周成為了積極換手的一周。儘管如此，【風地觀】的大盤依舊是欲小不易，雖然震盪難免，不過調節獲利後換手，換標的，換手氣，都容易營造預期中的財利。