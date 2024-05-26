白易弘奪冠 新循環賽開打

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逐洞賽進入新一輪賽季，上一季總冠軍由啟發投顧分析師白易弘奪得，在12周比賽中勇奪五洞冠軍，累計績效42.14％傲視群雄，另豐銀投顧分析師龔鴻彬也以三洞冠軍及32.41％累計績效取得優勝，兩位晉級者績效均完勝同期間台股僅13.43％的漲幅，實至名歸；而新一季逐洞賽加入亨達投顧分析師趙彭博、摩爾投顧分析師鐘崑禎兩位一同參賽，四位達人將於台股歷史高檔水位一較高下。

上一輪逐洞賽始於3月初，台股約18,952點，台積電則在714元，當時市場期待台股能站穩萬九、挑戰兩萬點。普遍看法依據過往經驗，第二季因電子股出貨趨緩，容易出現「五窮六絕」的淡季表現，加上第一季財報陸續公布，市場並不敢大力做夢，預期指數恐拉回休息。

然而，今年每個月都有新的題材炒熱台股，最重要的就是台積電「一個人的武林」。台積電從3月初的714元，漲到5月底的最高877元，三個月漲幅達到22.8％，帶動指數一路向上創新高，最高來到21,668點。

3月市場最關心的是輝達GTC大會，輝達創辦人黃仁勳推出新的B100 AI晶片，以及AI人形機器人，帶動台股AI伺服器相關類股，包括台積電、緯穎、廣達、和碩等股價勁揚。

4月投資主力集中在重電四大天王，華城、士電、中興電、亞力股價頻頻創新高。接著電線電纜類股，如華榮、大亞、合機等老牌電纜股經20多年打底盤整後，終於迎股價上漲第二春。

在重電族群後面，盤勢焦點換到營建類股，主打台積電帶動中南部房市升溫，以及大都更時代來臨，營建股皇昌、愛山林、國產、遠雄等，一呼百應，近百檔營建股喜迎波段新高。

總冠軍白易弘的選股策略，貼緊台股盤勢發展，與其他分析師每周換股不同，白易弘先是靠連續兩個月選擇士電，拉升績效，接著又重壓營建類股，首選愛山林、宏璟、永信建，累計獲得五洞冠軍。龔鴻彬、摩爾投顧林漢偉各贏三洞，最後由龔鴻彬以32.41％績效勝出。

在新一輪的逐洞賽中，白易弘主要選股為永豐金，其次為被動元件廠凱美、二極體廠朋程。龔鴻彬則選擇切入太陽能領域的樺晟、車用與機器人領域的IKKA-KY、發展浸沒式散熱的其陽。

趙彭博投注比例最高的是環天科，搶進低軌衛星商機，其次為廣達集團旗下的鼎天，主打衛星通訊、GPS等產品，以及車用的IKKA-KY。鐘崑禎最看好的是發展AI邊緣計算技術的凌華，其次是CPO矽光子封裝的光環和衛星通訊的鼎天。