永豐金首季獲利亮眼、凱美產業景氣復甦 強強滾

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白易弘上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

電子族群近期似有買盤回溫跡象，6月即將登場的COMPUTEX展，以及AI等電子景氣復甦相關族群本周值得關注，啟發投顧分析師白易弘表示，在資金回籠電子後，有望帶領盤勢收穩在21,000點之上，此波台股上漲過程，包括IC設計、矽晶圓、手機、PC／NB及AI伺服器組裝族群，股價漲勢落後於大盤，有機會補漲輪動而上，本周選入永豐金（2890）、凱美（2375）、朋程（8255），再挑選建漢（3062）與晶豪科（3006）。

台股上周在台積電與鴻海領軍穩盤下，拉出周K連五紅，美國4月通膨數據下滑，連動美債殖利率與美元指數回落，推升美股四大指數創波段新高，台股也受激勵守穩21,000點之上，後續資金有望回歸AI伺服器組裝廠、電子補漲族群。

第二季下半季預估仍為多方格局，但個股表現將有漲多休息、落後補漲的輪動情況；本周看好股價位階相對低、有望落後補漲之個股；另外，520新政府上任，產業政策偏向科技與內需持穩，電子產業趨勢族群AI伺服器與機器人、政策概念族群走勢可望強於大盤。

本周選股投組部分，永豐金第一季稅後淨利達到68.8億元，創歷史同期新高，海外稅前淨利24.4億元，為近十年同期新高；配發現金股利0.75元、股票股利0.25元，合計1元股息。凱美隨著被動元件庫存去化近尾聲，可望跟著產業景氣復甦進行補漲。朋程高效／超高效二極體於中國大陸、歐洲及美國電動車銷售持續成長，加上48V產品滿載生產，將助攻今年營收穩定成長。