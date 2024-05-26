樺晟攜手世紀鋼、IKKA發展AI機器人 營運喊衝

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龔鴻彬上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

由於美股上周五修正幅度較大，且共軍環台軍演等變數干擾，台股本周震盪幅度恐較大，操作難度也會相對較高。豐銀投顧分析師龔鴻彬表示，投資人切勿一昧追高，而應以拉回布局的方式操作，另外，本周為台北國際電腦展的前哨戰，選股上，投資人應隨著盤面的脈動逐步把目光放回到電子類股身上，本周選入樺晟（3202）、IKKA-KY（2250），再選入其陽（3564）、銘鈺（4545）與凱崴（5498）。

台股上周在輝達（NVIDIA）財報激勵下，台積電創歷史新天價，連帶加權指數也站穩21,500點之上，櫃買指數回測大量低點後止跌維持區間震盪格局，加上新台幣匯率止貶回升，助攻盤勢維持多頭格局不變。電子資金比重逐漸回流，預期資金回流的情況有機會在5月底逐漸明朗化。

選股方面，投資人電子股應首選AI相關的AI PC、機器人、散熱、矽光子族群，CoWoS相關設備股也是可留意的方向；至於傳產，目前資金輪動速度較快，軍工、航運類股都在盤面輪動表現。

本周看好投組部分，樺晟預期風電事業供應鏈本土化商機浮現，與世紀鋼共同合作投入風電產業。IKKA-KY與集團關係企業佳能合作積極跨入AI機器人及氫能領域。其陽和廣運、工研院攜手合作，導入先進的雙相浸沒式冷卻技術，效益持續顯現。銘鈺受惠於消費性電子回溫帶動筆電組裝和鍵盤量測設備需求增加，營運增溫。凱崴隨著PCB產業復甦帶動印刷電路板鑽頭、切削刀具需求增加，帶動後續營運成長。