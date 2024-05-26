環天科股價站月季線、鼎天外資連日力挺 後市俏

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王春盛上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股上周衝上21,668點歷史新高，並持續在高位震盪，亨達投顧分析師趙彭博認為，台股近期有望再向上挑戰22,000點大關，本周投資組合為環天科（3499）、鼎天（3306）、IKAA-KY（2250）、攸泰科技（6928）與光環（3234）。

趙彭博過去曾參加逐洞賽，當時也是比賽常勝軍，這次重新參賽，首周主打電子股。投資比重最高的環天科是GPS指標股，近期積極推動低軌衛星追蹤器等新產品，股價站上月線、季線，後市可期。

廣達集團的鼎天是通信網路概念股，股價創今年新高，主攻衛星定位系統（GPS）主機板，並提供汽車雷達、雲端AI視覺方案等。車用零組件廠IKKA-KY受惠日本客戶成長，下半年名古屋新廠正式投產，將挹注營收。

攸泰科技近期切入衛星、無人機等，將主攻衛星通訊、農業、物流、海事、交通、政府專案等六大領域，5月初正式從上櫃轉上市。CPO概念股光環股價站上月線、季線，創2021年以來新高。由於台積電積極推動下世代的矽光子封裝技術，讓光環受到重視。

不過，AI龍頭輝達（NVIDIA）公布上季營收和獲利皆超過市場預期，且Google、微軟、Meta及亞馬遜等大型雲端服務商持續加大AI資本支出，更表示輝達銷售前景一片樂觀。

台股大盤上周在美股輝達財報公布後大漲刺激下，加權指數最高已來到21,668點，展望後市，在外資回頭持續買超下，市場普遍認為台股攻克22,000點只是時間問題，看好多頭格局有望延續。