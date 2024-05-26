凌華攻AI邊緣運算、光環CPO題材夯 成長可期

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林漢偉上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股上周以21,668點再度創下歷史新高，摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，由於輝達（NVIDIA）財報大幅優於預期，加上股票分割利多，帶動AI類股多頭行情再起，本周投資組合為凌華（6166）、光環（3234）、鼎天（3306）、威健（3033）與廣運（6125）。

工業電腦製造商凌華，近期切入AI邊緣運算，由於全球對AI邊緣運算的需求不斷增加，相關工業應用也逐步擴張。其次是CPO概念股光環，在台積電推動下世代的矽光子封裝技術後，股價再創波段新高。

接著是廣達旗下的鼎天，作為全球衛星定位（GPS）和無線通訊技術的領導廠商，積極發展GPS主機板、汽車雷達、雲端AI視覺解決方案等產品。

威健則受惠於全球半導體雙位數成長，車用電子產品為主要動能，下半年進入傳統旺季，將帶動全年營收表現超過去年。廣運積極切入半導體自動化設備，熱傳事業今年下半年可望進入量產發酵期，並且打入輝達GB 200供應鏈。

受到地緣政治風險影響，台股上周多數中小型股開始出現高檔震盪，整體成交量也小幅下滑，顯示市場觀望氣氛濃厚，但整體而言台股上周表現算是可圈可點，美中不足的是指數漲點多數落在台積電身上。

展望本周，指數頻繁創高後，加權指數預計會在高檔整理，而近幾周漲點幾乎落在台積電、聯發科、鴻海等大型股身上，故預計權值股可能也會容易因漲多而轉向區間震盪，並將市場資金推向本波漲幅偏弱的櫃買指數上，中小型股反而有更大的表現空間。