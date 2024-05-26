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設備廠盟立（2464）近期股價呈現震盪走高格局，前波起漲點自波段低點42.5元，在今年下半年營運展望正向下，買盤逢低進場布局下，24日股價上漲5.62％，收在62元，來到歷史高檔區，目前技術指標日KD仍呈現高檔向上趨勢，短線量能若能持穩，後市有機會重新挑戰23日創下的股價歷史高點65元。

盟立目前主要的三大營運重心包括半導體、智能物流及面板，半導體方面投資熱度有緩步加溫情況，包括載板和後段封裝，預期第二季就有機會發酵，在出貨動能可望拉升下，第二季營運可望開始加溫。