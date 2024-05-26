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泰碩 營收穩健成長

泰碩周線圖
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泰碩（3338）24日召開股東會，2023年8月入股泰碩的信音以第一大股東之姿，順利完成新舊交接。股權交接陰霾盡除，早盤一度開低的泰碩股價如獲神助，盤中一度見到94元高價，因尾盤獲利了結賣壓，終場收89.1元。周線以長紅K棒作收。

泰碩今年首季本業及業外皆美，在本業部分有AI伺服器與車用業績助攻，業外則有匯兌收益加持，推升單季稅後純益衝高至0.68億元，呈年增155.88％、換算EPS 0.77元。另累計前四月合併營收為11.92億元，仍呈穩健成長，年增率達12.13％。

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