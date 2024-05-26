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敦泰 下半年有看頭

敦泰周線圖
敦泰周線圖

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敦泰（3545）歷經庫存調整、時序進入第二季，儘管全球智慧型手機出貨量將不會明顯增加，然出貨動能將由中低端LCD顯示螢幕轉向中高端AMOLED。敦泰認為，今年將黃金交叉，優化公司產品組合，拉動獲利能力。

敦泰24日股價強勢上攻，終場收90元、漲6.89％，量能亦同步放大達1.1萬張，觀察下周量能持續放大之下，有望站穩月均線、延續多頭強勢力道。敦泰指出，除驅動IC之外，車用電子市場經六至九個月調整期後，近期出貨重回增長，雙主軸恢復動能，將帶動下半年營運成長。

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