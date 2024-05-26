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海華 挑戰前波高點

海華周線圖
海華周線圖

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網通股海華（3694）股價4月下旬至5月中旬完成打底，自波段低點42.1元拉出一波反彈走勢，24日股價上漲2.73％，收在52.6元，盤中高點來到54.5元，寫約一個半月新高，周線連拉二根帶量紅K棒，有機會挑戰前波高點約57元位置。

該公司近幾年主要的出貨主力產品為WiFi 6相關產品，搭載在筆電產品的市占率約在5成水準，今年開始全球WiFi 7產品出貨也將逐步放量，有利該公司出貨表現，且全球物聯網應用的迅速擴展，隨著5G建設在全球逐步擴建，相關商機也是該公司主要營運重心。

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