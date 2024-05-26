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聯茂（6213）受惠於大陸CCL龍頭建滔積層板調漲價格，市場預期聯茂有機會跟進，進而挹注營收表現，聯茂24日股價展現抗跌力道，終場上漲3.65％，以113.5元作收，表現優於大盤，股價也突破短、中、長期均線反壓區。

外資法人認為，低階CCL對銅價敏感度高，隨著銅價飆漲帶動CCL價格上漲，聯茂中、低階CCL合計占營收約3～4成，可望在這一波CCL漲勢中受惠，聯茂本季營收可望大幅成長之外，市場也預期聯茂可望於第三季調漲CCL價格，助長聯茂下半年營運。