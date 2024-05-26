前往主要內容
工商時報LOGO

華孚 上演跌深反彈

華孚周線圖
華孚周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

華孚（6235）將於本月28日召開股東常會，由於籌碼經過整理，儘管大陸電動車市場內卷，華孚仍在股東會前上演跌深反彈走勢，24日勁揚8.56％，終場收在91.3元，創下5月13日以來新高價位，周K終結連黑。

特斯拉今年以來股價表現疲弱，連帶衝擊供應鏈股價走勢，華孚今年股價一度下探81.7元低點，波段跌幅已深，籌碼經過整理之後，於股東會前上演跌深反彈走勢，外資單日買超2,024張，成為24日最大買盤。華孚前四月營收達21.51億元，年增18％。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. AI巨頭在台鬥法 供應鏈跟著嗨！受惠台廠名單全曝光

  2. 海運運價全線喊漲 航海王啟航？蔡明彰曝1關鍵讓三雄再度高飛

  3. 聯電、宏碁、中華電等16檔股東會行情接棒 法人搶卡位

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。