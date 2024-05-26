華孚（6235）將於本月28日召開股東常會，由於籌碼經過整理，儘管大陸電動車市場內卷，華孚仍在股東會前上演跌深反彈走勢，24日勁揚8.56％，終場收在91.3元，創下5月13日以來新高價位，周K終結連黑。
特斯拉今年以來股價表現疲弱，連帶衝擊供應鏈股價走勢，華孚今年股價一度下探81.7元低點，波段跌幅已深，籌碼經過整理之後，於股東會前上演跌深反彈走勢，外資單日買超2,024張，成為24日最大買盤。華孚前四月營收達21.51億元，年增18％。
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華孚（6235）將於本月28日召開股東常會，由於籌碼經過整理，儘管大陸電動車市場內卷，華孚仍在股東會前上演跌深反彈走勢，24日勁揚8.56％，終場收在91.3元，創下5月13日以來新高價位，周K終結連黑。
特斯拉今年以來股價表現疲弱，連帶衝擊供應鏈股價走勢，華孚今年股價一度下探81.7元低點，波段跌幅已深，籌碼經過整理之後，於股東會前上演跌深反彈走勢，外資單日買超2,024張，成為24日最大買盤。華孚前四月營收達21.51億元，年增18％。
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