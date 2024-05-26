儒鴻 KD值黃金交叉

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儒鴻（1476）從前波高點580元回檔修正超過二個月，上周在測試中期底部460元不破後，外資及法人買盤重新歸隊，股價開始放量反彈。24日收盤487.5元，已站穩五日均線之上。周線趨勢翻揚往上。月線及季線下滑趨勢收斂。9日KD值曲線也在上周低檔黃金交叉穩定走高。量能又有溫和增加。各短線技術指標有利反彈行情。不過，490元至510元前波下滑套牢浮額仍有待清洗。短期若量能可持續增溫，站穩月線之上，反彈幅度可望加大。

預期今年營運在客戶訂單成長動能增強下，可望呈「逐季成長」。