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亞力 手握百億訂單

亞力周線圖
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亞力（1514）第一季EPS達0.89元；4月及前四月營收雙雙創同期新高。外資24日轉買為賣1,594張，自營商買進191張，合計賣超1,403張，經歷前一波換手後，市場承接力道強勁，終場上漲3.0元而以110.5元收盤。

亞力接獲台電強韌電網計畫標案逾50億元，又有晶圓雙雄海外建廠需要變壓器等重電設備訂單30億元，加上太陽能統包工程、桃園機場機電工程、花東雙軌電氣化工程，及半導體高科技廠商建廠與新建AI所需的IDC機房等訂單，目前在手訂單達百億元。

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