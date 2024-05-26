富邦金 子公司收益佳

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富邦金控（2881）4月自結合併稅後純益130.3億元，累計今年前4月合併稅後純益434.1億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.34元。子公司台北富邦銀行及富邦證券單月及累計前4月稅後純益皆創下歷年同期新高，北富銀創佳績主因利息淨收益及手續費淨收益帶動營收成長，富邦壽主要收益來源則為利息收入、國內股票及基金資本利得。

富邦金股價24日以73.3元作收，整周小跌1.3元。三大法人近五個營業日合計買超5,968張，其中外資法人買超5,365張、投信買超1,325張，自營商賣超722張。