兆豐金 首季賺破百億

兆豐金（2886）董事會決議2023年度分配現金股利1.5元、 股票股利0.3元，合計1.8元，寫下歷年最優股利紀錄。同時，兆豐金今年第一季賺破百億，累計前三月稅後純益為114.9億元、年增6.79％，累計每股稅後純益（EPS）0.8元。
兆豐金24日收在40.0元，整周股價下跌0.85元。以技術線型觀察，兆豐金目前位於周線、月線、季線之下。整周三大法人進出，外資賣超11,149張、投信賣超759張、自營商賣超1,790張，三大法人總計賣超13,699張。
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兆豐金（2886）董事會決議2023年度分配現金股利1.5元、 股票股利0.3元，合計1.8元，寫下歷年最優股利紀錄。同時，兆豐金今年第一季賺破百億，累計前三月稅後純益為114.9億元、年增6.79％，累計每股稅後純益（EPS）0.8元。
兆豐金24日收在40.0元，整周股價下跌0.85元。以技術線型觀察，兆豐金目前位於周線、月線、季線之下。整周三大法人進出，外資賣超11,149張、投信賣超759張、自營商賣超1,790張，三大法人總計賣超13,699張。
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