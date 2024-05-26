前往主要內容
工商時報LOGO

兆豐金 首季賺破百億

兆豐金周線圖
兆豐金周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

兆豐金（2886）董事會決議2023年度分配現金股利1.5元、 股票股利0.3元，合計1.8元，寫下歷年最優股利紀錄。同時，兆豐金今年第一季賺破百億，累計前三月稅後純益為114.9億元、年增6.79％，累計每股稅後純益（EPS）0.8元。

兆豐金24日收在40.0元，整周股價下跌0.85元。以技術線型觀察，兆豐金目前位於周線、月線、季線之下。整周三大法人進出，外資賣超11,149張、投信賣超759張、自營商賣超1,790張，三大法人總計賣超13,699張。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. AI巨頭在台鬥法 供應鏈跟著嗨！受惠台廠名單全曝光

  2. 海運運價全線喊漲 航海王啟航？蔡明彰曝1關鍵讓三雄再度高飛

  3. 聯電、宏碁、中華電等16檔股東會行情接棒 法人搶卡位

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。