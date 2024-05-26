萬海 H2營運拚轉佳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

萬海（2615）雖因漲多遭警示，但股價依然走自己的多頭路，24日再飆出半根漲停，收在74.9元、上漲5.34％，與波段新高價75元，只有0.1元的些微差距，雖未能創高，但多頭排列的技術面未有改變，透露蓄量再攻高的企圖，周漲幅7％。

萬海前四月每股稅後純益2.49元。受惠貨量回溫、運價走揚，首季美國加上南美、中東印巴營收占比雙升，5月新開印尼至西印直航航線深耕印度市場。下半年船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等影響，預期營運好轉，並持續船舶汰舊換新提升競爭力。