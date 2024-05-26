潤泰新 全年獲利看增

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潤泰新（9945）第一季獲利告捷，年增近21倍，5月中旬股價一度攻高至46.9元的波段新高，但上周K值自高檔向下突破D值，在70附近徘徊，惟尚未進入賣超區，至24日低接買盤進場，股價再度翻紅，回彈至43.65元，收復月線。

在南山人壽、南港玉成段辦公案同步貢獻下，第一季獲利爆發，稅後純益67.29億元，EPS達4.28元，雙雙超越2023年同期；2024年有四筆新案將完工交屋，若下半年南山人壽獲利回升，加上新成屋穩步去化，全年將擺脫陰霾，下半年成長動能可望優於上半年，全年獲利正向成長可期。