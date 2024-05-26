世紀鋼 股價歷史新高

世紀鋼（9958）24日股價以299.5元作收，日線收中紅、周線收長紅，同創收盤歷史新高。

就周線來看，世紀鋼在2月26日當周衝高至前波高點260元左右，隨後便回檔展開六周整理，在26周的半年線212元附近獲得支撐，進而緩步上升，5月20日當周以75,734張的次高量，帶量過前高，並以長紅周K棒作收，應對5月13日當周81,253張歷史大量、量先價行的論理，由於強勢股持續上漲的過程中，都會經價漲量縮的洗練，並出現價量背離後，才會有回檔的機率，不過，世紀鋼現階段尚未出現此一現象。