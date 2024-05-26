女性屆退心慌慌 選對保險免煩惱

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根據一項壽險業者退休大調查顯示，女性在臨屆退休的不安情緒，不管是對自己健康狀況、退休金不足／儲蓄未達期望金額、或是家人健康狀況都相較男性多；女性對於退休規畫準備的壓力值也較男性高，建議著手規劃退休準備的女性族群，除了儲備退休金之外，可透過保險規劃來強化資產傳承與健康品質兩大退休規劃時的需求，讓自己更為安心。

保誠人壽2023年退休大調查顯示，在準備退休金工具方面，女性選擇保險作為穩定保障規畫為58.3％，反映出作為家庭守護者的角色，女性較會運用穩定的方式建構家庭保障，以維持自己和家人的生活品質。

國家發展委員會推估台灣65歲以上之老年人口預計將於2025年超過20％，邁入超高齡社會。壽險業者表示，其實不論男女，面對高齡化趨勢，醫療品質已經成為退休規劃時必須同時考量的重要面向，因為高齡帶來的醫療支出可能侵蝕原本的退休金，甚至影響到家人的生活，尤其在罹患與治療疾病的風險不可控下，退休規劃更應將醫療保障納入考量。

大調查指出，受訪者的平均期望退休金高達1,600萬元，提前規畫退休金至關重要，建議女性們可以先預估退休生活所需的資金，如已經擁有壽險保障，也不可忽視未來的高齡風險，建議加強自己和配偶的醫療險和長照險保障，維持退休生活品質。

由於國人平均餘命增加，老年人口比率持續攀升，看病求診及治療需求亦隨之提高。元大人壽為在高齡社會下提供民眾健康風險的解決方案，滿足50歲以上橘世代之醫療保障需求，推廣「元大人壽橘好世代定期健康保險」，50歲～80歲皆可保，讓尚未投保醫療險或醫療保障不足的銀髮長輩規劃保險不嫌晚，還額外提供「幸福銀髮」尊享禮遇服務，讓退休後的長輩們不但享有醫療保障，生活更具有品質。

至於在退休上有更多不安的女性族群，保誠人壽建議即將或已晉升為「阿嬤」的女性，若仍在可投保年齡內，建議補足長照保障，尤其女性在65歲退休後的平均餘命為18.28歲，比男性長6.65歲，完善的醫療保障可讓自己在面臨長照風險時，讓家人持續擁有穩定的生活品質。

另外，保誠人壽建議女性們在經濟穩定並逐步累積財富的同時，以長期穩定的思維，並視家庭需求，將分紅保單納入資產規劃，其壽險保障及有機會獲得分紅的性質能夠提供家庭更穩固的保障，順利實現資產傳承藍圖。