投資高息ETF 兩祕訣提升效益

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台灣65歲以上人口占比預估今年將突破19％，高齡化加速的同時，凸顯退休理財需求龐大，因此帶動高股息ETF加速成長，尤其國內高息ETF近年來配息表現穩定，吸引退休族群資金回到台股市場尋求退休方案。投信業者表示，高息ETF適合需要現金流的退休族，對於距離退休還遠的世代則可透過輔以定期定額以及領息投入的方式，讓長期投資效益更高。

退休族群在台股市場中為求穩定以及現金流考量，高息ETF成為投資首選，尤其在整體配息頻率從過去半年配、季配逐漸走向月配下，台股企業高殖利率的優勢成為滿足退休族群最大的誘因，今年元大、統一投信新上市的高股息ETF紛紛創下過去新基金募集的驚人數字就可看出。

以首檔動能型台股高息ETF「統一台灣高息動能ETF」（00939）為例，統一投信指出，定期定額是最好的存股放大術，或許已是老生常談，但若要把資產極大化，定期定額的投資術還是有「眉角」，首先，掌握00939能存股更多張數的優點，可透過券商定期定額買股、或每月手動分批投入，開啟00939存股之路；第二步是放大資產的重要步驟，00939預計於8月1日首次除息、8月26日領息，假設每月已經定期定額持續累積部位，息收金額有機會跟著本金水漲船高，屆時領到股息不要急著花掉，把股息直接再投資，放大本金與持之以恆的滾存，可展現財富累積的效果。

據2007年6月1日～2023年11月30日歷史數據估算，若每月以1萬元投資00939所追蹤的臺灣高息動能指數，累積16年多本金共投入198萬元，隨股市漲跌，可獲得資本利得214萬元、現金股息218萬元，若將股息再投入投資，可再多賺資本利得224萬元，16年多下來，總資產可滾出854萬元，以錢滾錢長期投資的果實甜美，適合存股族、退休理財，或是沒時間盯盤的投資人。若資金彈性銀彈充足，可進一步搭配部分券商的日日扣，不但可平滑持有成本，更可加速累積部位，有助增加資金效率。