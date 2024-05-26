台股多頭氣盛 押寶七大族群

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投資新亮點

台股上周焦點是賴清德總統520就職演說主軸，包括人民利益至上、國家優先；強化民主韌性與結合民主盟友；維持現狀，追求兩岸和平共榮；著眼兩岸觀光、AI、半導體、軍工、安控、次世代通訊產業，投資人可留意上述族群的動態，法人同步看好長榮航（2618），可布局長榮航的認購權證。

高股息00940、00944等多檔高股息ETF換股，5月29日生效，五日內調整完畢，本次入選多檔金融、營建、航空股，由於接下來仍有多檔ETF調整，資金仍有往高股息類股集中現象。

中線來看台股技術面偏多，指數突破歷史新高，上檔無壓，KD指標高檔鈍化，MACD柱狀體紅，但成交量在上漲過程中尚無爆量，行情持續驚驚漲。

台股在類股輪動下沿5日均線緩步創高，技術面呈現多頭趨勢不變。操作上聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群為主。

美股第一季財報季表現良好，獲利展望趨勢向上且繼OpenAI、GOOGLE相繼推出新語言模型之後，目前還有多家科技產業相繼公布財報也有利聚焦AI應用，加上4月核心CPI加速降溫、聯準會6月起將放慢縮表速度，經濟軟著陸信心增強，預期美股將續呈震盪盤堅格局。

法人推薦長榮航著眼於第一季燃油均價呈現下滑，有助營運成本下降，即將進入暑假旅遊旺季，催化單月營收走揚。

法人表示，今年航空需求持續強勁，高票價趨勢料將延續，估計今年長榮航客運營收1,422.05億元，貨運部分，大陸跨境電商貨量增加，提供穩定空運包機需求，亦有利長榮航貨運業務成長，估計長榮航今年貨運營收417.62億元，整體每股稅後純益（EPS）2.84元，同時屬於高殖利率，具備高殖利率題材。