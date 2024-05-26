和潤電能攜陽光伏特家 攻綠能

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和潤企業（6592）旗下子公司和潤電能與陽光伏特家（綠點能創股份有限公司）舉行戰略合作啟動儀式，和潤電能除股權投資綠點能創之外，更與之合資成立項目公司，以和潤金融專業及累積多年的保有客戶資源，結合綠點能創豐富新能源市場開拓經驗，雙方將在綠電領域深入合作，共創最大營運綜效。

和潤電能成立於2022年，多元業務範疇橫跨創、充、儲三大事業，致力成為綠能領域專家，自加入新能源市場以來，開案情況良好，光能及儲能保有案場已突破250場，自有充電樁品牌EVRun建置量亦超過100樁，營業範圍遍布全台，如今看準綠電需求正高速成長，積極布局綠電交易市場。董事長劉源森表示，隨著國內環保意識的抬頭，綠電作為減碳的重要手段，日益受到重視，而現在正處於售電業者的戰國時期，百家爭鳴，和潤電能要如何突破重圍從眾多同業中脫穎而出，答案就是與國內頂尖廠商－陽光伏特家強強聯手，共同打造完整的綠電產業鏈。

陽光伏特家（綠點能創股份有限公司）為台灣首家綠能售電業者，擁有目前最大規模的電力銷售供需平台，也是全台首檔「陽光綠益債務型 STO」之發行企業，創新的籌資方式為綠能產業寫下全新的里程碑，於綠電市場深耕多年，價值鏈布局完整，遍佈產業上下游，不僅於全民電廠及綠電交易等主要業務佔據業界鰲頭外，更具有強大的數據分析能力及高效能源匹配調度能力，不斷創新的企業文化，將能與和潤電能擦出全新的火花。

本次合作採雙管齊下策略，總投資金額超過兩億，由和潤電能先入股綠點能創參與經營，結合和潤的集團優勢、客戶資源與資金挹注，加上陽光伏特家領先市場的售電專業及全民電廠兩大業務領域之拓展能力，齊心合作達成雙贏局面，進而雙方再合資成立新公司潤特綠能，負責太陽能案場的開發，強化綠電供給端的能力，和潤電能也藉此活化持有案場的綠電資源，有效加速綠點能創業務拓展速度，擴大市場影響力，為未來營運成長再添新動能。