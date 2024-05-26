晶宴府中館改裝完工 推證婚優惠

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適逢2024金龍年加持，婚禮場地需求也逐漸攀升，為搶攻婚禮商機，晶宴會館府中館全新裝修戶外都會庭園婚禮場地「韻劇場」，不僅能提供新人低調華麗的場地，也能作為戶外證婚區，一次滿足新人戶外證婚與室內宴客需求。

對於許多準備辦婚宴的新人來說，環境優美、價格實惠的場地相當難得，而具有多年婚宴經驗的晶宴會館已服務超過5千對新人，為持續提供新人獨特體驗的完美婚宴服務，將陸續針對新人喜歡的風格做場地改裝。府中館位於誠品板橋店正樓上，是板橋市中心的熱門婚宴場地之一，9樓宴會廳「韻劇場」近期完成全新裝修，適用桌數為20桌左右，場地連結戶外的專屬證婚區，彷彿都會叢林中的空中幸福花園，戶外開闊無頂的設計讓天光自然灑落在綠意盎然的草皮上，適合希望高隱密性的新人。

同時因應裝修開幕慶，只要在5月31日前下訂9樓韻劇場且達指定條件，並選擇晶宴婚禮宴客之新人，再加贈價值25,800元＋10％的證婚儀式升級方案。證婚儀式升級方案包括儀式主持人、證婚流程規劃及浪漫儀式、戶外證婚布景一式、觀禮走道椅側布置、戶外觀禮席40位與獨家日本設計款迎賓簽名板一式等服務，以超值好禮為新人獻上祝福，讓您在最重要的日子，留下最完美的回憶。詳細專案內容請上晶宴會館官網（https://www.amazinghall.com.tw/）查詢。