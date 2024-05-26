福斯汽車服務據點 首進駐苗栗

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台灣福斯汽車引進多元產品以滿足不同消費者需求，同時線上及線下服務與時俱進，不僅推出全新My Volkswagen App及ID.InsiDer ID.情報站數位服務：LINE線上智慧助理接軌電動車時代，線下部分更持續拓增服務據點，全新Volkswagen頭份快捷保修中心正式啟用，成為第一家進駐苗栗縣的德系汽車品牌。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示：「Volkswagen以人為本，矢志呈獻一流的服務以及完善移動解決方案，進而實踐 Love Brand 的品牌精神，我們感謝消費者支持，去年Volkswagen銷售創下新高，為讓日益增長的廣大消費者，享受便捷與零距離的原廠服務，除優化線上平台外，更積極於全台建設快捷保修中心。」

因應苗栗地區的車主需求，台灣福斯汽車成立頭份快捷保修中心，不僅近竹南科學園區，更是許多熱門旅遊景點的交通樞紐，有效縮短交通、預約及等候時間，讓車主能輕鬆照顧愛車。

苗栗頭份快捷保修中心由台灣福斯汽車與旗下經銷商揚昌汽車斥資3,500萬元，耗時18個月籌建而成，整體設計以品牌標誌藍色與純白色相間，彰顯專業俐落的形象，車主等候區採用整排大片落地窗、加上供應特製餐點與飲品的專屬Volkswagen Cafe，車主在保修之餘可以享有愜意時光。