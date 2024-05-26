表揚義行 愛爾麗捐助中捷傷者

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5月21日台中捷運於水安宮站往市政府站行駛的列車上，發生一起乘客持刀傷人事件。同車兩位民眾展現見義勇為的精神，奮不顧身與嫌犯搏鬥，但自己也受傷了。

台中市長盧秀燕在第一時間趕赴醫院探望慰問這兩位英雄，並當面承諾將負擔他們的全部醫療及後續美容費用，而台灣醫美龍頭愛爾麗集團也主動聯繫希望能由其專業團隊接手，提供後續的醫療及美容服務，且捐贈每位傷者新台幣20萬元。台中市長盧秀燕針對此次意外事件，在市議會前接受採訪時表示，所有見義勇為的市民，將予以終生免費搭中捷運以表感謝。她表示台中人都有高度團結的意識，市府特別感謝這些見義勇為、的民眾壓制嫌犯，已交代相關單位從寬認定，列車內外和站內都有攝影機，只要在這次壓制嫌犯上有功者，都會予以表揚。

而台中捷運事件其中27歲的長髮男許瑞顯，因拚死對抗兇嫌被大讚是英雄，但他的左臉也因此被劃傷、骨折，醫師表示這樣的傷口一定會留疤，只能等傷口癒合後，透過雷射等醫美方式改善疤痕狀況。另一名17歲呂姓高中生則是肋骨被砍斷，目前傷勢穩定復原中，最快下周就能出院。但因為許瑞顯的臉頰受傷面積較大，醫師評估是一定會留疤，具體疤痕狀況得等癒合後才能確定，後續必須透過雷射等醫美方式改善疤痕。事發當日，愛爾麗醫療集團總裁常如山主動聯繫台中市政府表示，該集團在醫療美容方面的專業，希望能由其專業團隊接手，免費提供後續的醫療及美容服務，並且每位傷者捐贈新台幣20萬元。

台中市警局對愛爾麗醫療集團的善行深表敬佩，並協助聯繫傷者家屬，家屬們均表示感謝愛爾麗集團的關心與協助。警察局表示，感謝所有在這次事件中表現出勇氣和愛心的個人和團體，並承諾會繼續全力支持和幫助受害者及其家屬。

兩位傷者與其家屬也收到捐贈的紅包，其中就有一位家屬表示，希望把愛傳承出去，將紅包捐給更需要幫助的人。