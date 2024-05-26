弋果歡慶25周年　永續傳愛表演藝術節盛大登場

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弋果國際教育集團歡慶25周年，響應全球永續傳愛脈絡，盛大舉辦「弋果永續傳愛表演藝術節」，讓千名學生透過美語戲劇的方式，登台演繹聯合國17項永續發展目標(SDGs)，比賽請來享譽金馬、金鐘獎的知名演員郎祖筠、岑永康擔任評審，歷經競爭激烈的三區晉級賽，其中43組脫穎而出，25日在總決賽強強對決，角逐弋果金賞，比賽過程驚嘆聲、鎂光燈不斷，展現超齡的美語演繹能力。

年齡層跨及國小四、五年級的C組「Terra Angels」，在晉級賽時就發揮巧思扮演土地公和土地婆，以詼諧的方式闡述信眾為求保佑，大量燒香所引發的諸多汙染，甚至連土地婆的肌膚都弄黑了，主題呼應SDG 13氣候行動等主軸，精心的打扮及詼諧的表達方式，令人留下深刻印象。

「拯救我們的地球，小朋友也可以幫上忙！」主要由小一、小二組成的A組於決賽競爭激烈，該組「Save My Animal Friends」詮釋極地氣候的劇烈變遷，隊員Roger說，北極熊的家正在消失，這些冰川曾經很厚，但現在正迅速融化，像北極熊依賴冰川來捕獵海豹，如今恐面臨斷糧。他說，在練習的過程中，他反覆揣摩悲傷的情緒鋪陳，期望增加戲劇張力。

在競爭激烈的過程中，學生們發揮豐富創意，在舞台上化身拳擊手、海洋生物、跳芭蕾等，以流利的美語對話和豐富的肢體語言，詮釋保育海洋生態、性別平權、終結貧窮等聯合國永續發展目標，呈現成熟的思考邏輯，以及關懷社會各階層的同理心。

「『表演』是人生的縮影，也是一種生活態度，在人生這場戲中，找到想要扮演的角色，就能盡情揮灑獨一無二的自我！」弋果永續傳愛表演藝術節引述金馬級評審郎祖筠30多年的表演精髓，弋果董事長孫瑞芬強調，「表演」並非藝術工作者的專利，每個人的人生都是一齣有笑有淚、充滿無限可能的劇本，只要你不自我設限，勇於嘗試，就能讓創意無限放大，而在創意的過程中，更能藉由SDGs各項指標，對照當今時事並加以反思，追求出最純真且最直覺的靈感和素材，透過戲劇展現出溫暖和勵志的正能量。

「弋果永續傳愛表演藝術節」自2月初開放報名後，吸引全台近千名學子參賽，由郎祖筠、岑永康及弋果菁英教師團組成的評審團隊，歷經三場全台巡迴晉級賽，獨家傳授成為優秀演員及舞台演出的祕訣，期許孩子們自由無拘地展現創意。

岑永康對弋果學生們的表現留下深刻印象，無論是舞台上的服裝、道具、劇本，都看得出學生們的用心，最重要的是「展現求新求變的一顆心」，在舞台上就能獨樹一幟。郎祖筠則認為，藉由舞台演出，讓小學生習慣在面對群眾表現自我，不僅訓練膽量也讓表達更加自然，對於將來的發展有莫大的幫助。

孫瑞芬表示，永續和教育是環環相扣的，弋果不僅僅是美語補習班，更是夢想集散地，提供舞台讓孩子們展翅高飛，在夢想實踐之路上，遇見想像力與生命力的激盪，透過不斷精進和銳變，永不滿足於現況，勇於突破框架，是這次《弋果永續傳愛表演藝術節》賦予弋果學子們最寶貴的禮物。