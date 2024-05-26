運價連漲航海王風雲再起？大摩最新報告潑冷水

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紅海危機加劇運能緊張，航運市場價格飛漲，上海運價指數SCFI連漲七周，受此激勵，貨櫃三雄的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）近期股價漲勢凌厲，紛創波段新高，航海王頗有再起之勢；不過根據摩根士丹利（大摩）的最新報告認為，運價短期的反彈可能會很強勁，但從供需關係來看，紅海危機只是推遲了航運業下行週期的到來，一旦干擾消除，產業可能會重回週期性低迷。

上海運價指數SCFI連漲七周，24日報價續漲7.25％至2,703.43點，達2022年9月以來高點，主要航線漲幅最大的歐洲線上漲11.77％，美東、地中海漲幅也有逾7％。

大摩在24日的報告中指出，受紅海危機干擾航運市場運力，導致歐洲航線的運力短缺，疊加新交付的船舶不能完全彌補運力短缺，航運價格正在飆升。運價短期的反彈可能會很強勁，也可能持續1～2個季度，但紅海的干擾，只是延後了航運業下行週期的到來。

大摩表示，目前透過蘇伊士運河轉運的貨櫃船數，對比去年12月已經減少了約90%，大部分船隻都改道運輸距離更遠的好望角路線，這種重新安排航線的做法影響了全球約30%的貨櫃貿易，導致相關航線的運輸距離延長了約30%，也就是說，如果紅海干擾持續下去，將額外消耗全球貨櫃運輸能力的9～10%。

航運市場短期的強勁表現，超出了大摩之前的預期，雖然供需兩端暫時都支持這輪航運反彈，但大摩在長期仍不看好航運業，因為航運業的基本面與疫情期間的上升週期有所不同。

大摩認為，2022年至2024年4月期間，運能增加了17%，現在供應鏈恢復後，全球港口同步發生擁擠的可能性很低，預估2024～2025年間每年將增加8～9%的新運力。

針對全球經濟成長及貿易變化對航運的潛在影響，大摩認為，一般來說，全球貿易需求的成長與全球GDP的成長基本一致，整體成長率為3～4%，考慮到供應鏈多樣化，例如中國將產能轉移到海外或將低端生產轉移到其他新興市場，全球貿易成長可能會高於全球GDP成長，但全球貿易年複合成長率超過5～6%的可能性較低。

大摩預計，2024-2025年全球經濟成長將保持穩定，中國2024年和2025年的出口成長率分別為8%和6%，這也意味著航運業受影響，可能會在2024～2025年經歷一個短暫的上升週期，一旦紅海干擾消失，貨櫃航運業將重返週期性低迷。