台北漢普頓酒店龍鮑翅套餐一套六道超值開賣 住房贈龍蝦餐「狠」蝦

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

龍蝦控注意！搶攻夏日餐飲商機，台北漢普頓酒店「柒號洋樓MANSION 7」餐廳，即日起至6月31日止以當令龍蝦入饌推出「龍鮑翅美饌套餐」，平日午餐每日限量販售，原價每套2050元＋10％，優惠價每套1380元＋10％。台北漢普頓酒店同步推出「狠蝦住房」一泊二食優惠專案，平日雙人入住「名商客房」5927元起，含2客早餐、贈送柒號洋樓午間限定「龍蝦套餐」雙人組及客房蝦味零食組。

位於台北漢普頓酒店二樓的全新「柒號洋樓MANSION 7」餐廳，以民國初年典雅「上海老洋樓」設計發想，可容納168人座位及5個小包廂，由果核設計操刀設計規劃，結合懷舊時尚及現代施作工法，江南傳統文化與西方工藝交融，呈現洋樓宜古宜今的質感，柒號洋樓餐廳使用極具質感的玫瑰古銅金金屬打造復古圓弧拱門、鏡面玻璃，搭配特別訂製之沉綠色皮質沙發區及鳥籠造型吊燈，處處瀰漫中西合璧的韻味，營造古典與現代、東方簡約與西方優雅元素的融合，走進餐廳彷如走進老洋樓，精緻氣質、謙虛優雅，充盈著上海氣息的用餐氛圍中，同時傳遞老上海的性格與歷史樣貌。

「柒號洋樓MANSION 7」龍鮑翅美饌套餐每套1380元＋10％，開胃菜「江南三色拼盤」集結「口水雞」、「梅子番茄」、「烤麩」三道開胃菜品，清爽解膩，揭開序幕。套餐亮點之一「清蒸活龍蝦」半隻，嚴選北美波士頓活龍蝦，以清蒸方式保留其最原始鮮甜，最後淋上秘製蔥油，入口肉質彈牙、海味爆棚。「鮑魚燴鵝掌」為經典粵菜之一，鵝掌先以醬油、米酒、各式辛香料及自製老母雞湯一同燉煮至軟爛，加入嚴選新鮮南非活鮑魚煨煮入味， 入口鮑魚肉質細嫩彈牙，鵝掌富含膠質並吸滿了醬汁精華，兩者結合溫潤鮮美。

套餐中「原盅雞炖翅」，主廚以老母雞熬製湯底3小時以上，再加入頂級月眉翅提鮮，完整保留魚翅的鮮美，入口滿富魚膠質及軟Q滑嫩口感。套餐還包含「東坡肉菜飯」，嚴選肥瘦相間的上等豬五花，細火慢燉至外皮晶亮，入口即化，肥而不膩，與上海傳統菜飯結合是絕配。此外，套餐搭配「小籠湯包」、「牛肝菌時蔬」、「菊花豆腐盅」共六道精緻美饌，飯後以季節水果結尾。

台北漢普頓酒店位在捷運南京松江捷運站旁，全館121間客房，寬敞客房15坪起，均有大空間舒適浴室配上雙人浴缸與淋浴間，更有台北飯店稀有的陽台設計。飯店外觀以維多利亞風格著稱，全新裝修大廳採歐洲宮廷藝術風格設計，氣勢雄偉，隨處可見古董級收藏及細膩動人畫作，彷彿置身歐洲皇宮般，是台北市中心極為獨特的入住氛圍體驗。

台北漢普頓酒店推出「狠蝦住房」一泊二食優惠專案，5月27日起至6月31日，平日(週日-週五)雙人入住「名商客房」，每房每晚只要5927元起，享用一樓「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」歐風自助式早餐2客，住宿期間可免費享用房客專屬迎賓點心吧及宵夜泡麵服務，並加碼贈送柒號洋樓MANSION 7午間限定「龍蝦套餐」雙人組及客房蝦味零食組。