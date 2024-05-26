讓愛動手做的學生獲得學習樂趣 教部砸1.5億補助國中技藝專班

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為提供學生適性展能的舞台，教育部國教署112學年與15個直轄市及縣市政府合作開辦54班、14個職群課程的「國民中學技藝教育專案編班」，共核定約1億500萬元經費，讓擅長動手做的學生獲得學習的樂趣，進而找到未來的職涯方向。

以屏東縣為例，112學年共有9校申請開辦10個技藝專班，其中林邊國中已連續16年辦理專班課程，學校結合社區相關資源，開設餐旅、家政、食品及設計4種職群，為地方產業培養基礎人才。同時，該專班重視品德與生活教育，學生不但在全縣技藝競賽屢獲佳績，在學習部分也展現積極態度，讓社區家長及學校師生都給予高度的肯定。

嘉義縣中埔國中自106學年起即設置技藝專班，以餐旅、動力機械、電機與電子、設計等職群為主，給予學生多元試探機會；而梅山國中因鄰近大埔美工業區，配合工業區內觀光工廠群聚，學校開設餐旅、商業與管理2種職群課程，此外，兩校技藝專班皆有超過九成以上的學生畢業後繼續選讀技職相關學校，為學生開展多元展能的舞台。

新北市立中正國中自108學年起開始辦理技藝專班，提供家政、電機與電子、設計及食品等4種職群的課程，在師長們的指導下，於新北市國中技藝競賽皆有優秀表現。該校表示未來將持續推動技藝專班，為具有技藝才能的學生提供展現自我才華的舞台。

教育部國教署表示，國中技藝教育課程提供學生適性發展的學習管道，讓學生透過模擬實作學習，加深對該職群的認識，發掘自我興趣與發展潛能，評估自己的生涯選擇，進而順利銜接技術型高中與五專課程。