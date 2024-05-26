美對中半導體下重手！法人曝台廠壓力不減 點名聯電具備1優勢

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美國將對陸製半導體產品2025年稅率倍增至50%，市場預估台灣晶圓廠將會有轉單效益，但法人認為，轉單效益需要時間才能顯現，台灣二線晶圓廠受中國搶單壓力不減，不過聯電(2303)現金殖利率佳，因此投資建議為「區間操作」。近期投信連續六個交易日站在買方，累計加碼聯電逾9.7萬張。

研調機構集邦科技 (TrendForce)最新報告指出，美國將對多項大陸進口產品加徵關稅，陸製半導體產品2025年稅率倍增至50%，將加速半導體供應鏈出現轉單潮，聯電、力積電(6770)、世界先進(5347)等台灣成熟製程晶圓代工廠受惠，今年下半年產能利用率上升幅度可望優於預期。

法人表示，轉單效益主要是來自去中化，並非提高關稅，2022年美國擴大對陸管制，使高階設備輸出更難，即便尚未擴及成熟製程，但歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展都更受限縮，加快分散訂單到其他地區，不過台海兩岸關係進入一個敏感階段，歐美客戶可能會分散訂單至韓國、美國等其他地區，台灣廠商的訂單未必會增加，即使受惠轉單也非一時就會顯現。

法人認為，成熟製程鬆動的情況下，中國晶圓廠從2022年開始降價，台灣二線晶圓廠壓力不減，力積電在2023年已出現虧損，今年上半年轉虧為盈不易。不過經過一年半的庫存調整， 中國晶圓代工廠產能利用率恢復速度較台灣晶圓廠快，除中國內需增加，中國晶圓廠搶單很積極，台灣晶圓廠只能說最壞的時候已過。

法人指出，聯電今年4月營收為197.41億元，月增8.66%，年成長6.93%，消費性電子與手機需求回溫，相關產品包括OLED Driver IC，ISP、Wi-Fi SOC等，電腦、消費和通信領域的庫存狀況改善到更健康的水準，不過客戶下單仍謹慎，因此預計聯電晶圓出貨量將緩慢回溫。

聯電董事會通過2023年盈餘分配案，每股擬配發3元現金股利，配發率 61%，以上週五(24日)收盤價54.6元計算，現金殖利率約5.5%。法人表示，雖終端庫存調整接近尾聲，但客戶下單謹慎，且聯電成熟製程持續面臨中國的競爭，不過公司具有高殖利率，因此投資建議為「區間操作」，目標價56元。