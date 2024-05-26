輝達掀拆股熱潮？美銀盤點潛在名單曝財富密碼 蘋果狂飆30％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

受惠AI晶片需求井噴，輝達第一季財報獲利亮眼遠超市場預期，並預告第二季營運前景仍將強勁，此外，也宣布將進行1拆10的股票分割，現金股利在股票分割後將提高150％至每股0.1美元，帶動近日股價走揚，美國銀行近期發布報告指出，輝達拆股可能意味著科技公司拆股新趨勢的開場。

美銀報告指出，標普500指數成分股當中，有36家公司股價都超過500美元屬於高價股，包括博通、超微、網飛等科技股都是潛在的拆股候選名單，美股七姐妹當中的微軟、臉書母公司Meta股價也快接近500美元。除了科技股之外，美銀還指出線上訂房巨頭Booking.com股價也接近3,800美元，禮來、Regeneron等醫藥公司也可望進行拆股。

美銀指出，根據歷史經驗，股票宣布拆分後的12個月內，平均能實現約25％報酬率，而同期的大盤指數報酬率約為12％，以蘋果2020年1拆4為例，該公司股價1年內飆漲逾30％。

雖然拆股並不會改變公司市值，但企業進行拆股時機往往在企業持續擴張及獲利前景大好時，在這樣的背景下投資人對公司股價較具信心，且拆股後由於股價降低，反而能吸引更多散戶進場，也因此拆股後短期內，基本面好的公司往往能提升股價。

但拆股與「超額收益」並不是絕對的正相關，美國電動車大廠特斯拉曾於2022年拆股後，只是走勢並不如蘋果飆漲30％那般驚人，反而在一年內下跌6％。