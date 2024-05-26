台中設計周至5／27 低碳綠建築展 室內設計建材展 設計4.0微型博覽會

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中部一年一度的台中設計週，結合台灣永續發展及低碳綠建築展、台中建築室內設計建材展、建築家具整合設計4.0微型博覽會，在台中國際展覽館盛大展開，展期至5月27日。展出冷凍空調節能技術、太陽光電、儲能設備、熱泵以及綠建材等，並規劃有350格攤位，匯聚來自各地的專業買家與高品質永續發展與綠建築建材供應商。此外，展覽期間還將舉辦四天講座，邀請千位專業人士參與，共同探討永續發展的未來趨勢。

策展單位博思達國際展覽公司翁瑀總經理表示，此次展出不僅是一個建築設計商業交流的平台，更是淨零建築教育和啟蒙的場所。透過展覽，民眾可以更深入了解永續發展的重要性，並實際看到低碳綠建材在建築中的應用。展覽更獲得經濟部國際貿易署113年輔導業者在臺辦理新展輔導，並期待透過此活動，能夠促進台灣在永續發展及淨零建築領域的國際能見度，同時為參展廠商和專業買家創造無限商機。

展覽期間將舉辦一連四天以「永續建築」為主題的高峰論壇，獲得熱烈回響匯集產官學研各界專家，共同探討如何在建築領域實踐淨零碳排、ESG（環境、社會、治理）等永續發展目標。這場盛會由臺中市大台中不動產開發商業同業公會、臺中市建築師公會、台灣防火綠建材裝修學會、國立成功大學能源科技與策略研究中心及臺中市冷凍空調技師公會等多個單位共同主辦，內容涵蓋碳交易、綠建築標章、淨零建築策略、AI應用等多元議題，精彩可期。

民眾可把握5月27日講座，邀請中華民國冷凍空調技師公會全國聯合會理事長吳建興將分享淨零建築能效新戰略。財團法人台灣建築中心副執行長王婉芝將說明我國綠建築標章及淨零建築發展路徑。

2024「一建築一家具 • 整合設計4.0」微型博覽會(Ⅴ)：「家具與城市」，為2024臺中設計週的亮點主題展。透過綠色循環工藝、工藝跨域研創、文化永續設計：開展 NET ZERO – 淨零排放、ESG – 環境．社會．治理的實驗行動成果，分享實踐SDGs永續發展目標的成功經驗。整合兩類6項的年度成果，跨界合作進行分區展示與交流活動。

由樹德科大「大學．造局者」成就學生中心和橫山USR專案推動辦公室共同策劃，整合中華大學USR計畫、iLink四類型產業實務創新鏈結方案成果；並結合臺灣STU設計師協會、台灣家具產業協會，樹德企業．半山夢工廠、永興家具、峪藝國際、博思達國際會展等產學合作單位。規劃50個展示單元的主題展區，包括：兩類8項的「原創展覽」，和「跨界交流」活動。