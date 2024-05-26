陸24省分訂「控菸」法規 推進健康中國2030

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

大陸此前推出《「健康中國2030」規畫綱要》，各地陸續制定控制吸菸（控菸）相關法規。2023年，44個城市新出台或修訂了市級控菸相關法規。截至目前，大陸24個省分制定台省級控菸相關法規，254個城市出台市級控菸相關法規，全面無菸法規保護人口比例不斷提升。

新華社報導，中國控制吸菸協會醫療機構控煙及健康促進專業委員會成立大會暨「控菸與健康」學術研討會25日舉行。報導稱，控制吸菸，包括防止吸菸和促使吸菸者戒菸，是人群疾病預防和個體保健的可行措施。

大陸國家衛健委規畫發展與信息化司愛衛工作辦處長王璐介紹，2003年，世界衛生大會（WHA）批准《世界衛生組織菸草控制框架公約》，旨在降低菸草對健康和經濟的破壞性影響；中國大陸於2005年批准了《世界衛生組織菸草控制框架公約》，2006年公約在中國大陸正式生效。

《「健康中國2030」規畫綱要》要求全面推進控菸履約，加大控菸力度，運用價格、稅收、法律等手段提高控菸成效；積極推進無菸環境建設，強化公共場所控菸監督執法；推進公共場所禁菸工作，逐步實現室內公共場所全面禁菸。到2030年，15歲以上人群吸菸率降低到20％。

報導指，近年來，大陸一些地方積極推動控菸立法工作，譬如《上海市公共場所控制吸菸條例》實施以來，成人吸菸率下降至19.4％；《北京市控制吸菸條例》規定公共場所、工作場所室內環境、室外排隊等場合禁止吸菸；《深圳經濟特區控制吸煙條例》規定在室內工作場所、室內公共場所、公共交通工具內以及學校、公園、醫療衛生機構等室外場所禁止吸菸等。

數據顯示，2022年，大陸15歲及以上人群吸菸率為24.1％，與2020年相比，下降了1.7個百分點。

大陸國家衛健委規畫發展與信息化司副司長吳翔天表示，要持續推動無菸環境建設，將控菸宣教作為治療患者工作的重要內容之一，説明患者實現健康生活方式。同時，加大對菸草依賴疾病的流行病學和臨床診療方面的科研力度，進一步推動控菸工作。 ★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。