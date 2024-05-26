寶元快客櫃掀起系統家具新旋風 母公司寶元數控長期發展添動能

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣控制器大廠寶元數控（4587），最近除了控制器本業營收成長迅速，且持續深耕以擴大亞洲市佔率之外，為了讓公司的中長期能夠多元爆發成長，寶元數控也在兩年前成立了子公司寶元智造。寶元智造以智慧製造為主要營運主軸，且以達成真正的工業4.0為目標。寶元智造堅持所有工業4.0各環節的核心技術皆要自主掌握。寶元智造選定的第一個深耕的行業，是客製化系統家具市場。

寶元智造已於短短兩年期間，高效率的在台灣建設完成兩座自動化系統家具工廠，也在東莞建設完成了一座自動化的系統家具工廠。從自動倉儲、貼標機、CNC開料機、封邊機、CNC六面鑽、上下料機器人、流水線、AI 檢測系統，全部是寶元自主技術完成，所以在設備製程迭代優化、設備維護效率、設備折舊費用上，會在行業中有機會取得領先。

除了設備之外，112年也在設計、報價、製程軟體方面有全方位的自主掌握，從寶元維家3D設計軟體、照片級的渲染仿真、實際採光模擬、720度旋轉視角虛擬實境演示、自動報價軟體、自動拆單軟體、自動密排軟體、現場中控軟體、MES製造軟體、雲端軟體、客戶手機App軟體全部一應俱全。

寶元智造的家居事業群，除了代工生意之外，也在112年發展出一個創新的商業模式與品牌：寶元快客櫃，以B2C的方式直接提供消費者單品家具的免費客製化、且快速交貨。同時，開發完成了LNCMac Closet Highway 網購軟體，預計到今年7月初，將在全台各縣市擁有近20家實體門市，充分完成線上線下的通路整合。目前客戶的反應極佳，相信未來經過一段時間的品牌發酵，營收將會有更好的表現。

除了台灣市場，寶元智造計畫在2025年跨足亞洲市場。相信寶元數控集團，在寶元數控的控制器本業，以及寶元智造的工業4.0智慧製造的雙引擎加持下下，未來會迅速騰飛。