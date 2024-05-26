AI引爆龐大需求！明星原油交易員看好銅價翻漲三倍

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全球掀起AI狂潮，AI資料中心對電力的龐大需求更引發投資熱潮，全球能源轉型趨勢快速發展的背景下，對於銅的需求水漲船高，銅價今年來已飆漲逾3成，市場擔憂是否該逢高調節，被喻為原油交易之神的對沖基金經理Pierre Andurand則指出，隨著市場供需緊俏，預期未來四年銅價可能翻漲三倍。

AI、能源轉型都是銅價長線上漲的原動力。銅具極佳導電性，凡跟耗電有關設備都會使用銅。AI需要大量數據中心來運算和提供服務，數據中心從電子連接器、匯流排到電力電纜等不同電力應用都依賴銅。

隨著全球能源轉型趨勢加速發展，包括電動車、太陽能、風力發電、軍事需求及數據中心需求持續擴張，Andurand認為銅的需求將翻倍成長，他認為市場供應緊張的情況將持續至少五年，而未來四年內，銅價可能會翻漲三倍，達到每噸4萬美元的價位。

摩根大通曾指出，力拓、嘉能可、巴里克等礦商會透過併購來壯大實力，全球最大礦商必和必拓（BHP）試圖收購競爭對手英美資源，但三度遭到回絕，大型公司透過併購壯大實力，顯示新礦廠的投資成本相對較高。

值得注意的是，開發一個新礦通常需要15年時間，若僅加深現有礦山開採速度並不足以滿足需求。

礦商Almonty Industries執行長布萊克（Lewis Black）對於銅的供應緊俏也表示擔憂，他指出因「環保、社會責任、與公司治理」（ESG）而來的各種限制，礦商愈來愈難開礦而令銅價長期走高。