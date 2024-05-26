PARADE紅色魅力 巴黎饗宴

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法國六千萬人口，全國各地的農業、畜牧業都很發達，各種蔬果、雞鴨魚肉的品質都是上乘，法國廚藝也是一流。巴黎這個時尚之都，什麼都是最頂尖，相對的巴黎人對美食、甜點的要求也是近乎苛求！

在這樣的一個城市，所有的餐廳和廚師無不混身解數，將一身的絕學手藝展現出來，這不是少數人所為，而是一個全民運動，

只要是巴黎當地人認可的餐廳，其料理品質都已經是上乘，鄰近的餐廳都能提供美好的料理，價格也是平常工作收入可負擔的範圍，午餐花費25-35歐元，晚餐在35-45歐元的日常飲食開銷，所以巴黎人不必吃米其林。

PARADE 創辦人Bob遊歴巴黎、歐州逾30年，將法國廚師對食材、廚藝的演化精髓、法國人三百年來對美食的傳承文化，融合成「巴黎日常」美食的菜單。

巴黎城市的時尚、欲望美學儘在PARADE店上的設計可以感受到，有如在巴黎般的同步脈動。

PARADE法式餐廳 以巴黎紅磨坊、瘋馬俱樂部的風情，創造紅色的魅力與巴黎人的饗宴美食。在巴黎不必追求最好，因為日常的一切都已經很好；在台北如何生活的像在巴黎，PARADE 提供您美麗的空間、流動的饗宴。

不走高調路線，反而帶回巴黎人的生活美學、智慧，體驗巴黎優雅的情趣。軀體要由靈魂驅動，用心探索巴黎的味道，在台北猶如在巴黎，「享有和巴黎人一樣的饗宴美食」。

在一片追求fine dinning 及米其林的台灣市場現象裡，Parade獨樹一幟只做巴黎人不妥協的日常料理，「巴黎有的、台北也有」。

右起PARADE 創辦人Bob，方志男院長。圖/PARADE提供

PARADE創辦人 Bob說:台灣是我的母親，我帶法國情人的親吻，回來獻給我的母親。與好友國興中醫診所方志男院長，有同樣回饋社會大眾的意志，共同經營PARADE開幕八個月來已經得到「知道好的」「只要好的」「想要好的」，老中青三代族群的青睞。這個「合眾」不是「分眾」的新策略，對台灣餐飲業是一個新的營運模式。

屏東科技大學食品科學系畢業，遊藝巴黎、中歐近30年，精於時尚 行銷 美食 文藝

Bob Yeh簡介

開喜烏龍茶新新人類，推手

中華民國法式滾球協會，創會理事長

法國 PAUL麵包集團，台灣區原始創辦人

法國萊法耶頭皮保養品牌，台灣區原始開創人法國松露之家，台灣區原始經營人

PAEADE巴黎日常餐廳，創新人Pétanque federation.

法式滾球協會