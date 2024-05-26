碩博士不再吃香？大陸研究生就業錄取率首次低於大學生

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由於經濟大環境復甦不如預期，大陸企業在「降本增效」的需求下，多傾向招聘學士畢業生；加上研究生擴招導致人力供過於求，都讓研究生的就業壓力高於大學生，近期更首次出現大學畢業生錄取通知獲得率高於碩博畢業生的現象。

大陸《經濟觀察報》報導，大陸研究生就業開始出現供過於求的情況，特別是在非「雙一流」的高校中，這些學校的研究生沒有好學校的光環，但學歷又處在金字塔頂部，也是整個碩士研究生教育體系中的大多數。

智聯招聘於3月下旬至4月中旬針對2024屆畢業生調查形成的《大學生就業力調研報告》顯示，今年非雙一流大學院校的碩博畢業生錄取通知獲得率為33.2％，較去年下降17個百分點，同時也低於大學畢業生的錄取通知獲得率43.9％。

這是此前從未出現過的現象。智聯招聘執行副總裁李強表示，長期觀察來看，碩博的求職進展一直以來都好於大學生，直到今年才呈現出學士更好的態勢。這一態勢在非雙一流大學院校中更為凸顯，去年非雙一流大學院校碩士的錄取通知獲得率為50.5％，高於非雙一流大學院校學士的46.6％。

21世紀教育研究院院長熊丙奇表示：「從經濟發展現狀看，目前碩博士的人才供給尤其是學術性的碩博士已經超過了社會需求。」

李強表示，面臨不確定的宏觀環境，企業更傾向於降本增效。在能力大致相當的情況下，企業更傾向於招聘對薪酬預期較低的非雙一流大學院校學士畢業生。

現實中，中小微企業佔大陸企業數量的九成，在吸納新增就業中扮演著核心角色。但由於資源和預算的限制，他們可能更傾向於招聘成本較低的大學畢業生。

擴招也是重要原因之一。企業招聘研究生意願降低的同時，整個就業市場卻迎來前所未有的龐大畢業研究生。2020年3月大陸教育部提出擴大碩士研究生招生規模。2019年至2023年，研究生數量從近800萬人上漲至1100餘萬人，且目前仍在以每年超過100萬人的速度上升。

智聯招聘調研數據顯示，2024屆碩博畢業生的期望月薪（人民幣12083元）遠高於大學生的期望月薪（人民幣6898元）。科銳國際校園招聘業務總監安慶表示指出，「現實環境與心理落差導致研究生們在求職時高不成低不就，但隨著待業研究生增多疊加新一屆研究生進入就業市場，研究生就業壓力會如滾雪球般進一步擴大。」

熊丙奇說，受社會層面學歷高消費、唯學歷論的導向影響，大量大學生潛意識裡認為考研後就能獲得更好的發展前景。但現在必須結合現實的社會需求來確定人才培養規模，否則必然導致碩博士就業形勢進一步嚴峻、學歷進一步貶值。