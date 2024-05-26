WHA連8年沒邀請台灣 蕭美琴：任何人都不應該被排除在外

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第77屆世界衛生大會（WHA）明天（27日）將登場，但台灣連續八年仍未收到邀請函。不過蕭美琴副總統今天強調，「任何人都不應該被排除在外」，台灣願意、也有能力成為全球衛生體系的一部分，因此台灣在醫學和衛生等各領域仍有國際參與的必要性。

第77屆世界衛生大會（WHA）即將於5月27日至6月1日在瑞士日內瓦舉行，台灣今年是連續第8年未接獲邀請函，但今年衛福部部長邱泰源仍領軍「世衛行動團」前往日內瓦叩關。

蕭美琴今天出席「2024 AMWC Asia-TDAC台灣皮膚科醫學會春季學術研討會」開幕活動，並在致詞中，特別感謝不斷支持台灣參與世界衛生組織，以及每年一度的世界衛生組織大會的各國政府和代表。

蕭美琴致詞指出，我們已從可怕的全球大流行中，吸取了「不遺漏任何人」（Leave no one behind）的教訓，也就是任何人都不應該被排除在外。她強調，台灣願意也有能力成為全球衛生體系的一部分，因此台灣在醫學和衛生等各個領域的國際參與仍有必要性。

蕭美琴也說，AMWC亞洲TDAC活動中，不僅可讓各領域專家相互學習，還可促進跨域合作、整合皮膚科相關領域的醫學知識，有助創造一個更健康的世界。而見證與會者對醫療領域的關注和奉獻，更加堅定了自己的信念，即台灣可以為國際醫療進步做出貢獻。