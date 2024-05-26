陸「神舟十八號」3人小組進入太空一個月 展開養魚等多項科學實驗

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從4月26日進入太空站至今，大陸「神舟十八號」乘組已在軌工作生活滿1個月，三位太空人一邊適應太空微重力環境，一邊投入各項工作，包含開展了多項空間科學實驗，例如透過飼養斑馬魚，協助進行空間環境對脊椎動物生長發育與行為的影響研究。

根據央視報導，目前大陸空間站內各項空間科學實（試）驗正在穩步推進。利用生命生態實驗櫃際進行的空間先進水生生保系統關鍵技術研究實驗項目進展順利。載有4條斑馬魚和金魚藻的實驗組件，隨神舟十八號進入空間站後，進行了在軌實驗。

至今，神舟十八號乘組已成功展開兩次水樣樣品採集和一次魚食盒更換操作，發現斑馬魚在微重力下表現出腹背顛倒游泳、旋轉運動、轉圈等定向行為異常現象。

後續，大陸科學家將利用返回的回收水樣、魚卵等樣品，結合斑馬魚空間運動行為影片等，進行空間環境對脊椎動物生長發育與行為的影響研究，同時為空間密閉生態系統物質循環研究提供支撐。

另外，燃燒科學實驗櫃是夢天實驗艙搭載的八個實驗櫃之一，支持在軌開展微重力燃燒基礎科學研究，可以幫助科學家在燃燒基礎科學問題、空天推進、航天器防火滅火、燃燒污染物控制等基礎及應用技術展開深入研究。

而近期神舟十八號太空人乘組完成了燃燒電磁閥轉接線纜安裝，通過安裝轉接線纜，可以遠端操控電磁閥的開關，從而精確控制實驗過程中的燃料流，還對燃燒科學實驗櫃進行了燃燒器更換、抽真空排廢氣等操作。

此外，3名太空人還完成了無容器材料實驗櫃實驗腔體的樣品更換、軸心機構維護等工作。