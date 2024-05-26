上海郵輪旅遊市場需求帶動高成長 預計今年恢復至2019年90％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

藍夢之星號郵輪去年5月26日在上海吳淞口國際郵輪港開啟試航之旅，標誌上海母港國際郵輪航線正式重啟。近1年來，在外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽等便利政策加持下，上海郵輪旅遊市場強勁需求下的復甦表現讓體量增長明顯，研判2024年上海郵輪口岸計畫開航200多航次，航線遍及日韓等亞洲多國與地區，該郵輪口岸出入境客流總量預計將達到2019年的90％。

據中新社引述上海邊檢總站25日說明，從復航至今，上海邊檢部門已累計查驗國際郵輪超過220艘次，查驗出入境人員數約70萬人次。僅2024年1月至今，上海口岸出入境郵輪數量已超130艘次。

回顧2023年8月18日，搭載旅行團的藍夢之星號郵輪從上海出境前往日本長崎，讓大陸國際郵輪出境團隊遊就此重啟。2024年新年伊始，首艘國產大型郵輪愛達‧魔都號也成功首航，之後3月、4月，MSC地中海、皇家加勒比等公司旗下郵輪陸續回歸上海開啟母港營運。隨著本土郵輪的興起、國際郵輪的回歸，讓「郵輪遊」越來越受到大陸國內遊客的歡迎。

觀察今年以來，上海郵輪口岸出入境客流高峰頻現，國際郵輪「多船同靠」時有發生，22日在上海吳淞口國際郵輪港單日查驗出入境人員總量高達2.5萬人次，創下該口岸2023年以來單日出入境人數最高紀錄。稍早4月26日搭載4000多名國際遊客的海洋光譜號郵輪抵達上海，也創下復航以來國際遊客單船入境大陸旅遊的最高人數紀錄。

為進一步促進便利外籍人員來華旅遊，大陸國家移民管理局15日在沿海省份全面實施外國旅遊團乘坐郵輪入境免簽政策，同時研究制定支持促進郵輪產業發展的3個方面7項配套措施，受此政策利多刺激，眾多國際知名郵輪公司紛紛加大對大陸航線的投資部署力道。