「彰化好厝獎」活動開跑 優良公寓大廈獲獎拿獎金

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彰化縣政府宣布將首度舉辦「彰化好厝獎」優良公寓大廈評選活動，即日起至6月28日可向該府建設處使用管理科報名，共設有20個社區獎項，包含10名特優獎、10名優等獎，凡取得特優者，皆可獲獎金新台幣2萬元及獎牌1面，優等則有獎牌1面。

彰化縣政府建設處指出，彰化縣已報備成立管理組織的公寓大廈共有1195處，報備數量逐年攀升，去年更一口氣增加高達169處，有別於以往彰化地區以透天厝居多，公寓大廈近年已逐漸成為主流居住型態。

建設處表示，為落實公寓大廈自治精神，發揮社區規約及管委會組織運作功能，進而讓住戶共同規畫理想社區、提昇居住環境品質，彰化縣將首度舉辦「彰化好厝獎」優良公寓大廈評選活動。

為使縣內各公寓大廈社區了解活動評選內容，建設處將在5月30日、6月5日、6月11日下午於縣府一樓第一會議室辦理三梯次的「優良社區評選培力營」活動，邀請有豐富評選經驗的講師為民眾講解活動宗旨與評選辦法，歡迎社區踴躍報名參加。

彰化縣首屆公寓大廈評選活動的評選標準除了社區管理組織的運作、基本維護管理外，社區營造成果也是重點評分項目，如社區社團活動、志工活動、兒童及高齡者關懷措施、節能減碳成效等都在評比項目中。 建設處表示，首屆公寓大廈評選活動，凡組織報備核准達3年以上者皆可參選，參選社區依領得使用執照時間分成社區風華再現組、社區永續經營組2組，各組再以戶數100戶為標準區分中小型社區類及大型社區類，使各類組間之競爭力及立足點趨近平等。

評選程序則分兩階段，第一階段為書面審查，參選社區之書面報告文件；第二階段則採實地複評。