花蓮藍天麗池震後拆除遇阻 力拚6月初完工恢復道路通行

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0403花蓮大地震造成縣內16棟建築物受損嚴重，且危及公共安全，須強制拆除，位在市區要道上藍天麗池大飯店，本月初封路開拆，原預計3周拆完，但因結構強度高，增添拆除難度，甚至一度傳出要拆到6月底。縣府澄清，飯店跟吉安麥當勞都預計6月初拆完並完成周邊設施修繕作業，力拚端午連假前恢復道路通行。

花蓮縣內目前正在拆除的建物包括，位在市區中正路上的藍天麗池大飯店，及吉安鄉中華路上的麥當勞，沿線道路持續封閉暫停通行，其中藍天麗池大飯店本月開拆後，原本預計3周可完成作業，卻因故延誤，甚至一度傳出要到6月30日才能完工，居民擔心沿線交通暑假恐陷入黑暗期。

縣府建設處長鄧子榆表示，飯店拆除工作時間長的原因是其樓層數較高，初期填土墊高過程耗費較多時間，且建物混凝土結構強度高，對拆除機械耗損大，需頻繁修補機械，隨樓層高度降低，後續將使用較短的大鋼牙機具同時拆除，作業速度預計可顯著提升。

他說，飯店拆除完成後，需進行土方清運、廢棄物處理及周邊公共設施的恢復，同時也要對道路路面進行刨鋪，已請施工廠商在6月7日前完成全部作業，以利紓解端午連假的交通運輸量。

鄧子榆接著說明吉安麥當勞拆除進度，該棟建物與飯店均採24小時持續拆除，不過其結構較好拆除，預計6月3日或4日可完工，沿線道路也會力拚在端午連假前修復完成，恢復通行。

至於馥邑京華社區6棟紅單建物部分，鄧子榆說，Ａ棟因有危險性，確定將由政府公費強制拆除，現在已利用鋼筋臨時支撐，不過社區居民22日有向內政部國土署陳情，希望6棟能全部拆除，相關單位應會再找台北技師檢視建物，待檢查完後才決定其餘5棟是否一併拆除。

此外，明禮路上的統帥大樓不敵0403、0423等2場強震傾斜倒塌，歷經半個多月的拆除作業，17日已完工，沿線道路已在25日傍晚5時恢復通行。