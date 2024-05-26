Zespri早餐車全台巡迴 玩夾夾樂、巨型彈珠台送驚喜

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隨忙碌生活節奏，現代人越來越重視對健康的追求，早餐營養攝取就更顯重要，奇異果品牌Zespri邀請大家於早餐加顆奇異果，標榜能輕鬆且高效地補充營養，除了有通路期間限定的奇異果早餐組合購率先開跑，更隆重推限定「金喜挑戰箱」及「金價活力早餐車」全台巡迴。

Zespri奇異果營養密度高，陽光金圓頭富含的維生素C可提升活力及免疫力，綠奇異果富含的膳食纖維和奇異酵素則能幫助維持腸道健康及順暢，讓身心都不「卡」關。為了提醒民眾每日攝取足夠營養，Zespri瞄準消費者痛點推全新限定「金喜挑戰箱」，希望透過為期近一個月、每日一個健康小任務的型態，陪伴大家養成健康習慣。 Zespri 同步打造全新「金價活力早餐車」，於本周末在台北美麗華百樂園展開全台巡迴首站，並預計在今夏巡迴至全台各地。活動現場將邀請大家票選台灣國民早餐，並分享早餐營養升級妙招；讓你用Zespri奇異果打巨型彈珠台，體驗完就有機會玩夾夾樂，把只夾不賣的品牌大使－KIWI 兄弟玩偶夾回家，以及限量的「金喜任務箱」帶回家。

此外為讓民眾可以便利地升級早餐營養，全家便利商店也同步推出 Zespri 鮮切果搭質立優格僅 89 元的特價組合（即日起至 6／11），更多資訊敬請鎖定 Zespri 官方社群。