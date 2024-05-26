保全古建築原貌 基市許梓桑古厝新納3筆地號

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迄今已經有93年歷史的基隆市許梓桑古厝，早在2004年便已公告為基隆市歷史建築，為了進一步保存這座古建築的原貌，在地主及建物所有權人的首肯下，基隆市政府今年新增公告，將周邊約748平方公尺的3筆地號土地及建物納入歷史建築範疇。

沿著愛四路夜市往下走，從一處不起眼的樓梯小巷往上走，就會抵達這處「隱藏祕境」。

許梓桑是基隆日治時期的名人，曾擔任基隆街庄長、基隆區長、基隆街助役、基隆街協議會員、臺北州州協議會員，晚年也鼓吹詩學。這處宅第於西元1931年落成，正式的名稱應該叫做「慶餘堂」。建築配置形式屬閩南三合院形式，分為基座量體（第一、二層）及上部三合院建築量體（第三層），並大量採用日治時期的TR磚砌築。

從中式竹節圓窗可以看出，慶餘堂的主體格局是閩式的三合院，在通往許宅道路上，還可以看到基隆八景的磁磚畫作，字體還以哥德體中文詮釋，可以看出昔日榮光。

不過，因為建築地在玉田高地的半山腰處，正處迎風面，風化侵蝕的問題很嚴重，再加上二戰期間許梓桑與家人為躲避美軍空襲搬離此處，戰後許梓桑本人就去世了，這處建築也就逐漸荒廢，到了1960年代，隨著所有權人愈來愈多，這處老宅就此荒廢了數十年。

2004年，市府以「許梓桑古厝」之名將其主體建築公告為基隆市歷史建築，但因年久失修與長年風化侵蝕，多處僅餘斷垣殘壁，僅剩下牆面。為了能夠完整地保存這幢歷史建物，經土地及建物所有權人同意，市府去年開會審議提案，討論將許宅主體以外，仁愛區中興段三小段116等3筆地號，約748平方公尺的範圍，納入歷史建築的範疇，獲得全體委員一致通過，並於今年4月中旬正式公告。

值得一提的是，這次公告後，原本不在歷史建築範圍內，描繪古厝及基隆八大景點，並以古典哥德體書寫中文的磁磚畫，以及邊坡駁坎等，都正式納入了範疇內，讓這座歷史建物更為完整。