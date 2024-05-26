大陸房市新政一周 逾十省降低首付、取消房貸利率下限

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中國人民銀行（大陸央行）17日發布通知，宣布下調住房相關貸款利率，並調整最低頭期款比例。迄今一週後，據陸媒第一財經指出，政策落地路徑從降公積金開始，四大一線城市領銜下調；隨後是房貸利率和首付比例，超過十個省份宣布取消房貸利率下限，並降低首付比例。

據報導，受利多政策刺激，當下市場信心正逐步提升，多數城市建案來訪量增多，新房活躍度有所提升。但整體來講，成交數據尚未明顯拔高，政策效果仍待發酵。

新政發布後，公積金貸款率先迎來一波調整，10餘省市下調住房公積金貸款利率。北上廣深四大一線城市率先宣布，西安、長沙等二線城市以及遼寧、湖北、江蘇、江西、河南等省份均跟進落實。

各地公積金政策調整後，降低首付比例、取消房貸利率下限也相繼登場。近日來，吉林、湖北、廣西、雲南、山西、寧夏、山西、甘肅、河北、陝西、廣東（省內19個城市）、重慶等超十個省份、直轄市，以及部分城市全面下調商業性個人住房貸款最低首付款比例，首套房商貸首付比例不低於15％，二套房不低於25％，同時取消房貸利率下限。另有部分城市下調了商貸利率。

廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉認為，地方對房貸利率政策響應比較快，一方面是需求端政策比較容易實施；另一方面，銀行也迫切想要加大貸款投放，因為對於銀行來說，房貸算是比較優質的貸款。

此外，一線城市政策是否會繼續放開，備受業內關注。廣東24日對省內的佛山、惠州、東莞、中山等19個城市進行房貸政策調整，首套房首付比例調整為不低於15％，二套房首付比例調整為不低於25％，並且取消利率下限，而這19個城市並沒有包括省內兩個一線城市。

對此李宇嘉表示，作為一線城市，廣州、深圳是否把首付比例進一步下調，要看其他城市落地以後，市場需求端能否有所起色；同時還需要觀察，大陸中央釋放利多後，這兩個城市的房市能否在房貸政策不變的情況下被推動起來。