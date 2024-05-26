《傳產》新北塭仔圳重劃區夯 寶徠董座林瑞山：6字頭很快能見到

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【時報記者郭鴻慧台北報導】新北市塭仔圳重劃區房市漸漸加溫，據實價登錄，近期單價隱約有坐穩5字頭趨勢，璞元建設副董事長、寶徠(1805)董事長林瑞山指出，自住剛性需求客戶多，預估單價很快會見6字頭。

新北市塭仔圳指標案「築。滿滿」，由建築師領軍的(方方土)達土地開發公司，攜手璞園團隊-璞元建設，新東陽營造擔綱營造，並委由日系職人田中純夫第三方公正查核勘驗。林瑞山說，此案高樓層小坪數戶別，已出現6字頭成交價，依現況趨勢，未來6字頭恐成常態！

520新團隊上任後兩岸關係是否會影響到房市？林瑞山則說，首購剛性需求產品不會受到干擾，但對高總價產品和高資產族群，需要留意後續的影響效應。他說，只要兩岸關係沒有重大的變化，現在營建成本仍在高檔又有碳費要開徵，房市仍樂觀以對。

「築。滿滿」起造人(方方土)達土地開發總經理黃啟煌表示，此案分1、2期推出，近年受工料雙漲、通膨影響，由一期開賣至今，已經過3次價格調整，雖然盡力壓抑，但在房價上漲預期心理，買氣仍高，目前二期均價已穩站5字頭。

「築。滿滿」基地面積2339坪，採4大棟規劃，每棟一層7戶，分別約26~42坪，第1、2期分別各196戶住家，店面共14戶，全案共406戶。此案基地方整，地下室做了80公分厚連續壁、深度直達28.7米，鋼筋採用420W SD、SA級鋼筋續接器，鋼筋採用東和鋼鐵、混凝土則採用台泥或力泰等，以高規格建材，創造高品質建築。也特別敦請日系職人田中純夫擔任第三方查核勘驗，現場的執行者是新東陽營造。