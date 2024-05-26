太多好條件出現 4月景氣燈號估再轉黃紅燈

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追蹤總體經濟數據變動會發現，4月向來不是經濟統計的亮點，國發會將於27日發布4月景氣概況，包括4月景氣對策信號綜合判斷分數，以及景氣燈號，根據中央銀行、多個財經部會已公布的4月統計數據估測，今年的4月情況將突破往年紀錄，景氣對策信號分數躍升到25個月以來的新高，且景氣燈號再度轉向為黃紅燈，從今年前3月連亮綠燈後再升一級。

國發會景氣對策信號的9項構成項目，估測4月的工業生產指數變動率、機械及電機設備進口值變動率、批發、零售及餐飲業營業額變動率共計三項，將會為綜合判斷分數帶來至少5分的加分；海關出口值變動率則可能減少1至2分；其餘的貨幣總計數M1B變動率、股價指數變動率、工業及服務業加班工時變動率、製造業銷售量指數變動率等，應會維持3月的概況，因為部份是已到最大馬力的紅燈，如股價指數已連亮6個月紅燈，台股大盤即使4月出現跌一跤，繼續2萬點以上搶搶滾的交易熱度。

依據上述的9項構成項目分數推算，就算再保守推估部份產業仍未見復甦，4月景氣對策信號綜合判斷分數至少有33分，景氣燈號已可跨過綠燈上限的31分，直接進入32分～37分的黃紅燈區。

然而，需注意的是，此前構成項目均以年增率概念推算，今年的成長率好、有可能來自去年同期的經濟數據不佳，形成低基期和高成長的美麗錯誤。回溯國發會景氣概況2023年3月的9項構成項目，有7個是代表低迷的藍燈，2024年3月則出現6個綠燈、2個紅燈、1個黃藍燈，綜合判斷燈號為綠燈；2023年4月的9項構成項目，同樣有7個是代表低迷的藍燈，因此這次的2024年4月，在低基期比較下，不僅綠燈數目不會少，紅燈數還會增加，綜合判斷燈號轉向為黃紅燈，高機率是存在的。

國發會編制的台灣景氣指數每月統計工業生產指數、海關出口值等9項構成項目，並以燈號代表藍燈為景氣「低迷」、綠燈為「穩定」，紅燈則已到「熱絡」，居中的黃藍燈、黃紅燈都「轉向」。自去年10月迄今已連續走升6個月，景氣對策信號綜合判斷分數從16分，每月躍升，有時大步跨出，如2023年11月20分（2023/10，16），2024年1月的27分（2023/12，22），有時小碎步前行，尤其是2023年3月，僅較2月增加1分，看似此波景氣回溫的動能正在放緩中。燈號部份，這6個月內自1顆藍燈、2顆黃藍燈，到連亮3顆綠燈，國發會說的也明確，「趨勢上顯示國內景氣持續回溫」。

國發會副主委高仙桂於卓揆團隊首次行政院會報告整體經濟情勢時，指出目標今年經濟成長率可逾3.5％，景氣燈號部份，今年來已經連續3個月呈現「穩定復甦」的綠燈，且認為接下來的景氣至少都會呈現綠燈。對於4月景氣燈號，她話中意思「沒有反轉向下」，確保接下來景氣穩健復甦。

國發會經濟發展處在分析3月景氣概況時，即分析景氣指標中的領先指標、同時指標，3月維持雙雙上升，國內景氣持續回溫無虞，惟獨傳統產業的復甦較慢，出口慢慢改善、且持續消化存貨，顯示如果出口持續好轉，廠商將更積極備料，便會進一步拉動整體景氣好轉。